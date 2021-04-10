Пашков: СКА имеет шансы перевести серию с ЦСКА в седьмую и последнюю игру

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал итоги пятого матча финала Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА (2:3, 3ОТ).



«Пятая встреча ЦСКА — СКА понравилась — была обоюдная борьба. Питерской команде нужно было побеждать, а москвичам нельзя было проигрывать — это наложило определённый отпечаток на содержание игры. Матч проходил с переменным успехом, команды меняли своё состояние по ходу игры: не было определённого преимущества ни у одной из команд. При этом стоит отметить, что СКА имеет группу игроков молодого возраста, которым легче переносить нагрузки. Сегодняшний матч, который продлился почти шесть периодов, — яркий пример.



Не думаю, что перед шестым матчем у СКА будет превосходство в эмоциональном плане. Всё-таки это профессиональные спортсмены, они не так подвержены влиянию результата. Думаю, следующая встреча пройдёт в похожем ключе: полегче, конечно же, будет тем, у кого будет больше запаса сил — всё же слишком изматывающей выдалась пятая игра в серии. Учитывая тот факт, что ЦСКА будет играть на выезде, СКА имеет шансы выцарапать победу и перевести матч в седьмую и последнюю игру», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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