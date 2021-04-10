Пашков: ЦСКА совершил большую ошибку — сбросил обороты
Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал итоги пятого матча финала Западной конференции КХЛ между ЦСКА и СКА (2:3, 3ОТ).
«Не ожидал, что ЦСКА, практически добившись окончательного успеха в серии, так изменит содержание игры и, как следствие, позволит сопернику перехватить инициативу. Москвичи сделали большую ошибку — сбросили обороты. Это было видно в третьей игре, ещё больше — в четвёртой. Даже тренер говорил, что вальяжно подошли к игре, — я с ним согласен. Сейчас мы видим, что даром это не прошло, — СКА старается этим воспользоваться», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге 12 апреля.
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