«Детройт» в серии буллитов обыграл «Каролину», Андрей и Евгений Свечниковы – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 2:1 — по буллитам).
За «Детройт» отличились Дилан Ларкин, Энтони Манта, Валттери Фильппула и Адам Эрни. Форварды Евгений Свечников и Владислав Наместников очков не набрали. Победный буллит реализовал Адам Эрни. В составе «Каролины» забивали Мартин Нечас, Джордан Стаал, Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо. Нападающий Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
- 11 апреля 2021
-
06:14
-
05:47
-
05:42
-
05:23
-
04:58
-
04:53
-
04:37
-
00:18
- 10 апреля 2021
-
23:42
-
23:37
-
23:25
-
22:47
-
22:45
-
22:35
-
22:16
-
22:13
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:58
-
21:49
-
21:47
-
21:29
-
21:28
-
21:15
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:27
-
19:50
-
19:18
-
18:58
-
18:15
-
17:59
-
17:55