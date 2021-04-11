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«Детройт» в серии буллитов обыграл «Каролину», Андрей и Евгений Свечниковы – без очков

«Детройт» в серии буллитов обыграл «Каролину», Андрей и Евгений Свечниковы – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 2:1 — по буллитам).

За «Детройт» отличились Дилан Ларкин, Энтони Манта, Валттери Фильппула и Адам Эрни. Форварды Евгений Свечников и Владислав Наместников очков не набрали. Победный буллит реализовал Адам Эрни. В составе «Каролины» забивали Мартин Нечас, Джордан Стаал, Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо. Нападающий Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 5
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Нечас (Трочек, Хэмилтон) – 01:38' (5x5)   1:1 Ларкин (Задина, Стечер) – 06:15' (5x5)   1:2 Манта (Бьега) – 10:10' (5x5)   2:2 Стаал (Мартинук, Славин) – 14:44' (5x5)   3:2 Хэмилтон – 29:52' (5x5)   3:3 Фильппула – 36:03' (5x5)   3:4 Эрни – 53:40' (5x5)   4:4 Ахо (Нечас, Нидеррайтер) – 56:00' (5x5)   4:5 Эрни – 65:00' (ПБ)
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