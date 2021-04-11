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«Детройт» в серии буллитов обыграл «Каролину», Андрей и Евгений Свечниковы – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 2:1 — по буллитам).

За «Детройт» отличились Дилан Ларкин, Энтони Манта, Валттери Фильппула и Адам Эрни. Форварды Евгений Свечников и Владислав Наместников очков не набрали. Победный буллит реализовал Адам Эрни. В составе «Каролины» забивали Мартин Нечас, Джордан Стаал, Даги Хэмилтон и Себастьян Ахо. Нападающий Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.