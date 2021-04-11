«Тампа», «Детройт» и «Коламбус» совершили трёхсторонний обмен

Клубы НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Детройт Ред Уингз» и «Коламбус Блю Джекетс» совершили трёхсторонний обмен, в результате которого 30-летний канадский защитник «Коламбуса» Дэвид Савар транзитом через «Детройт» оказался в «Тампе». Об этом сообщает официальный сайт «Лайтнинг».

В свою очередь, «Тампа» уступила свои драфт-пики в первом раунде 2021 года и третьем раунде 2022 года в пользу «Колумбуса», а в четвёртом раунде 2021 года – «Детройту».

Кроме того, «Тампа» заполучила из «Детройта» 30-летнего американского защитника Брайана Лашоффа, который отправился в фарм-клуб в АХЛ.

В текущем сезоне Савар принял участие в 40 матчах за «Коламбус», в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-19». В 2016 году он подписал 5-летнее соглашение с «Блю Джекетс» на общую сумму $ 21,25 млн ($ 4,25 млн за сезон), которое истекает по окончании нынешнего сезона.