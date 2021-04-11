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Главный тренер «Тампы» прокомментировал подписание опытного защитника «Коламбуса» Савара

Главный тренер «Тампы» прокомментировал подписание опытного защитника «Коламбуса» Савара
Хоккей / НХЛ 0
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Джон Купер, главный тренер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», прокомментировал подписание 30-летнего защитника «Коламбус Блю Джекетс» Дэвида Савара в результате трёхстороннего обмена с участием «Детройт Ред Уингз».

«У Савара прекрасные габариты. Он правша, игровик. У него есть большое желание показать себя в плей-офф.

В свою очередь, «Тампа» рассчитывала добавить глубины в линию обороны, вследствие чего наш генеральный менеджер Жюльен БрисБуа вышел и забрал главный приз», — цитирует Купера журналист The Athletic Джо Смит в «Твиттере».

В текущем сезоне Савар принял участие в 40 матчах за «Коламбус», в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «-19». В 2016 году он подписал 5-летнее соглашение с «Блю Джекетс» на общую сумму $ 21,25 млн ($ 4,25 млн за сезон), которое истекает по окончании нынешнего сезона. При этом отмечается, что «Коламбус» и «Детройт» возьмут на себя 50% от контракта.

«Тампа», «Детройт» и «Коламбус» совершили трёхсторонний обмен
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