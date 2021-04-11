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Нападающий «Торонто» Илья Михеев забросил свою шестую шайбу в сезоне

Игрок «Торонто Мэйпл Лифс» россиянин Илья Михеев отметился заброшенной шайбой в матче против «Оттавы Сенаторз». Российский нападающий забросил шайбу в начале третьего периода и вывел «Торонто» вперёд в противостоянии с «Оттавой».

В нынешнем сезоне Михеев провёл 41 матч, забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач. Нападающий набрал 14 очков при показателе полезности «+2

Напомним, матч между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттавой Сенаторз» состоялся 11 апреля. Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.

Следующую встречу «Торонто» проведёт на выезде. 13 апреля подопечные Шелдона Кифа сыграют с «Монреаль Канадиенс». Начало встречи в 2 часа ночи по московскому времени.

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