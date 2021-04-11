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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Ак Барс» – «Авангард»: кто выйдет вперёд в финале серии Востока?

«Ак Барс» – «Авангард»: кто выйдет вперёд в финале серии Востока?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 11 апреля, в Казани на «Татнефть-Арене» состоится пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:00 мск. После четырёх матчей счёт в серии ничейный — 2-2.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Ак Барс» – «Авангард»: кто выйдет вперёд в финале серии Востока/

Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах обыграли «лисов» и выиграли серию со счётом 4-2.

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