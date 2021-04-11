Вратарь «Торонто» Кэмпбелл одержал 11 побед в 11 играх с начала сезона и побил рекорд НХЛ
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл одержал 11-ю победу подряд в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Вратарь выиграл во всех играх этого сезона, в которых выходил на лёд.
Напомним, голкипер присоединился к «Торонто» 6 февраля 2020 года в результате обмена с «Лос-Анджелес Кингс».
В нынешнем сезоне Кэмпбелл принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ, одержал 11 побед, оформил два шат-аута, отражая в среднем 94,4% бросков.
Напомним, что 11 апреля «Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 6:5. После 41 встречи в НХЛ «Торонто» с 59 очками лидирует в Северном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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