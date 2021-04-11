Савар: «Тампа» способна бороться за Кубок Стэнли

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Дэвид Савар поделился впечатлениями после обмена в команду из «Коламбуса» в рамках трехсторонней сделки с участием «Детройта».



«Обмен выглядит несколько странно. В последние годы я много играл против Кола в плей-офф, и в этом году сыграл несколько матчей. Я уже говорил, что очень рад возможности присоединиться к команде с таким хорошим составом. Там собрались очень талантливые ребята.



Они бьются в каждой игре. Выходя на матч против них, понимаешь, что предстоит упорная борьба. Мне интересно оказаться на другой стороне.



Думаю, что команда способна снова бороться за Кубок Стэнли. Об этом можно только мечтать. Любой хоккеист хочет этого», – приводит слова Савара официальный сайт Национальной Хоккейной Лиги.

В нынешнем сезоне Дэвид Савар провёл 40 матчей за «Коламбус Блю Джекетс». Он забросил одну шайбу, отдал пять результативных передач, набрал шесть очков при показателе полезности «-19».