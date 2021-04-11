«Авангард» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 11 апреля, в Казани на «Татнефть-Арене» состоится пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 17:00 мск.
После четырёх матчей в ничья в серии – 2-2. В первой встрече серии «Авангард» оказался сильнее со счётом 3:1, второй матч остался за омичами — 2:0. В третьем матче и четвёртом матчах, прошедших в Балашихе, «Ак Барс» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, после четырёх игр счёт в серии равный – 2:2.
Напомним, в полуфинале Восточной конференции «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счётом 4-2. «Ак Барс» в полуфинале конференции встречался с уфимским «Салаватом Юлаевым» и одержал победу в серии со счётом 4-0.
- 11 апреля 2021
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