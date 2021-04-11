Кэмпбелл – о рекордной победе в НХЛ: я однозначно должен парням ужин из красного лобстера
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл прокомментировал победу над «Оттавой Сенаторз», которая стала 11-й в первых 11 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Я однозначно должен парням ужин из красного лобстера. Я от себя ожидаю большего, но слава богу, что у нас прекрасная команда, которая сегодня меня выручила. Вообще весёлый получился матч. Конечно, пропускать не прикольно, и я от себя жду большего, но стоит отдать должное «Оттаве», которая приехала играть в хоккей», – цитирует Кэмпбелла официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что «Торонто» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 6:5, а голкипер Кэмпбелл одержал 11 победу в 11 матчах и установил рекорд НХЛ по этому показателю.
Вратарь «Торонто» Кэмпбелл одержал 11 побед в 11 играх с начала сезона и побил рекорд НХЛ
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