Кэмпбелл – о рекордной победе в НХЛ: я однозначно должен парням ужин из красного лобстера

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл прокомментировал победу над «Оттавой Сенаторз», которая стала 11-й в первых 11 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Я однозначно должен парням ужин из красного лобстера. Я от себя ожидаю большего, но слава богу, что у нас прекрасная команда, которая сегодня меня выручила. Вообще весёлый получился матч. Конечно, пропускать не прикольно, и я от себя жду большего, но стоит отдать должное «Оттаве», которая приехала играть в хоккей», – цитирует Кэмпбелла официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, что «Торонто» обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 6:5, а голкипер Кэмпбелл одержал 11 победу в 11 матчах и установил рекорд НХЛ по этому показателю.

Вратарь «Торонто» Кэмпбелл одержал 11 побед в 11 играх с начала сезона и побил рекорд НХЛ