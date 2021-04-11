Максим Кицын: хочу извиниться за удаление в Тюмени, которое могло перевернуть серию

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын поделился эмоциями после выхода в финал Кубка Петрова.

Матч тяжёлый был, «Рубин» – хорошая команда. Настоящая игра плей-офф, что ещё говорить. Были овертайм, удаления, ошибки и у нас, и у них. Мы очень рады, что мы прошли в финал.

Долгий видеопросмотр в овертайме? Мне сначала показалось, что всё было нормально, потом, когда очень долго смотрели повтор, принимали решения, в голову влезли сомнения, что может быть было что-то не так сделано. Но по гарнитуре сверху нам передали, что вроде как гол был и немножко поспокойнее на скамейке стало. Команда успокоилась, но до того момента, как мне объявили, я очень был взволнован. Когда уже официально объявили, гора с плеч спала, у меня по крайней мере.

Пользуясь случаем, хотелось бы извиниться перед болельщиками, партнёрами и тренерским штабом за неоправданное удаление в Тюмени, которое могло перевернуть серию не в нашу пользу. Спасибо ребятам, тренерскому штабу, руководству и нашим болельщикам, что все вместе мы сделали дело и помогли мне реабилитироваться. Большое спасибо всем нам», – сказал Кицын в интервью YouTube-каналу «Металлурга».

Напомним, что в полуфинальной серии «Металлург» обыграл тюменский «Рубин» со счётом 4-2 и вышел в финал Кубка Петрова.