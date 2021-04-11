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Хохлачёв: забыли домашние игры и настраиваемся на следующую игру

Нападающий омского «Авангарда» Александр Хохлачёв рассказал о настрое команды на пятый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Финал конференции, не осталось слабых команд, поэтому пока равная борьба. Так что готовимся. Психологически важно первым забивать. Забыли игры дома и настраиваемся на следующую игру», – сказал Хохлачёв YouTube-каналу «Авангарда».

Напомним, что пятый матч серии состоится 11 апреля в Казани на «Татнефть-Арене». Начало встречи в 17:00 мск.

После четырёх встреч счёт в серии равный – 2-2.

В полуфинале Восточной конференции «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 4-0. «Авангард» в полуфинале Восточной конференции встречался с магнитогорским «Металлургом». «Ястребы» в шести матчах обыграли «лисов» и выиграли серию со счётом 4-2.