«Ак Барс» — «Авангард»: Стась вернулся в состав омичей

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Стали известны составы казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» на пятый матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Казани на «Татнефть-Арене». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Казанцы не проводили изменений в составе в сравнении с четвёртым матчем серии. В состав «Авангарда» вернулся Андрей Стась.

«Ак Барс»:



Билялов (Рейдеборн);

Мёрфи — Яруллин, Доус — Да Коста — Тихонов;

Педан — Хенкель, Воронков — Галимов — Зарипов;

Рукавишников — Юдин, Галиев — Кормье — Петров;

Лямкин, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Сафонов.



«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;

Готовец — Береглазов, Ковальчук — Зернов — Толчинский;

Чистяков — Каски, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;

Соловьёв, Дедунов — Каблуков — Потапов; Стась.



Напомним, что после четырёх матчей счёт в серии – 2:2.