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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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«Ак Барс» — «Авангард»: Стась вернулся в состав омичей

«Ак Барс» — «Авангард»: Стась вернулся в состав омичей
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда» на пятый матч финала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Казани на «Татнефть-Арене». Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Казанцы не проводили изменений в составе в сравнении с четвёртым матчем серии. В состав «Авангарда» вернулся Андрей Стась.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн);
Мёрфи — Яруллин, Доус — Да Коста — Тихонов;
Педан — Хенкель, Воронков — Галимов — Зарипов;
Рукавишников — Юдин, Галиев — Кормье — Петров;
Лямкин, Лукоянов — Бурмистров — Глухов; Сафонов.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Готовец — Береглазов, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Чистяков — Каски, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Соловьёв, Дедунов — Каблуков — Потапов; Стась.

Напомним, что после четырёх матчей счёт в серии – 2:2.

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