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Форвард «Тампы» Гурд: Василевский хорош в каждом матче, мы можем полагаться на него

Форвард «Тампы» Гурд: Василевский хорош в каждом матче, мы можем полагаться на него
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» Янни Гурд поделился мнением о российском голкипере «Лайтнинг» Андрее Василевском.

«Василевский хорош в каждом матче, мы можем полагаться на него. Удивительно, что он делает в воротах. В первом периоде было около 20 бросков, включая несколько очень опасных, но он отразил абсолютно все. Он хорош в каждой игре», — приводит слова Гурда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Накануне «Нэшвилл Предаторз» принимал на своём льду «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 36 бросков по воротам, оформив 4-й шат-аут в текущем сезоне и 25-й в своей заокеанской карьере.

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