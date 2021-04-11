Форвард «Тампы» Гурд: Василевский хорош в каждом матче, мы можем полагаться на него

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» Янни Гурд поделился мнением о российском голкипере «Лайтнинг» Андрее Василевском.



«Василевский хорош в каждом матче, мы можем полагаться на него. Удивительно, что он делает в воротах. В первом периоде было около 20 бросков, включая несколько очень опасных, но он отразил абсолютно все. Он хорош в каждой игре», — приводит слова Гурда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Накануне «Нэшвилл Предаторз» принимал на своём льду «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.



Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 36 бросков по воротам, оформив 4-й шат-аут в текущем сезоне и 25-й в своей заокеанской карьере.