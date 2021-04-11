Чистяков открыл счёт в матче с «Ак Барсом», Ковальчук набрал первое очко в серии

В пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард» на «Татнефть-Арене» в Казани (0:1, идёт первый период).



Счёт в матче был открыт на 16-й минуте игрового времени. Автором шайбы стал Семён Чистяков, которому ассистировал Илья Ковальчук.



Для 19-летнего защитника омичей эта заброшенная шайба стала первой в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021. Чистяков сыграл в 12 встречах в розыгрыше Кубка Гагарина в нынешнем сезоне, набрав 1 (1+0) очко.



Илья Ковальчук набрал первое очко в серии с казанским «Ак Барсом». Всего на счету Ковальчука в плей-офф 8 (3+5) очков.

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