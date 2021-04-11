Вайсфельд: хочется, чтобы Подколзин совершал такие подвиги по расписанию

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о лидерских качествах 19-летнего форварда СКА Василия Подколзина.



«В серии с ЦСКА Василий показал, что он готов к роли лидера даже такой команды, как СКА. Понятно, что он может уехать в НХЛ со временем, мы говорим про то, что происходит здесь и сейчас. И вот сейчас Подколзин в девятнадцать лет решает судьбу матчей своей команды. Это очень радует. Хорошо бы, чтобы Василий такие подвиги совершал по расписанию, а не в отдельных матчах. Чтобы все понимали — этот парень может изменить игру в любой встрече. В СКА собрана лучшая молодежь. Можно сказать, хоккейный генофонд страны. Вот она и дает результат. Дело ведь не в том, что Брагин подтягивает в основной состав игроков, которых знает по молодежным чемпионатам мира. Эти ребята сами выступают так, что забирают у более опытных хоккеистов игровое время», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».