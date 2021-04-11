Хоффман: в последнее время дела «Сент-Луиса» идут так, как надо

Нападающий «Сент-Луиса» Майк Хоффман прокомментировал итоги встречи. Хоффман сравнял счёт в матче за 41 секунду до сирены.
«В такие моменты просто нужно отправить шайбу в сетку. При игре „шесть на пять“ такие голы не забиваются в каком-то красивом стиле. Лёд уже разбит, и в такой ситуации вряд ли можно сделать удобную передачу. Так что остаётся просто пытаться бросать шайбу в ворота и надеяться на удачный отскок. В итоге сегодня у нас это и сработало.
Как я уже говорил, „Блюз“ — отличный хоккейный клуб. В последнее время наши дела идут так, как надо. По ходу сезона бывают взлеты и падения, но, конечно, приятно, когда всё идет по твоему сценарию», — приводит слова Хоффмана официальный сайт НХЛ.
Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» со счётом 3:2 в овертайме.
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