Хоффман: в последнее время дела «Сент-Луиса» идут так, как надо

Нападающий «Сент-Луиса» Майк Хоффман прокомментировал итоги встречи. Хоффман сравнял счёт в матче за 41 секунду до сирены.



«В такие моменты просто нужно отправить шайбу в сетку. При игре „шесть на пять“ такие голы не забиваются в каком-то красивом стиле. Лёд уже разбит, и в такой ситуации вряд ли можно сделать удобную передачу. Так что остаётся просто пытаться бросать шайбу в ворота и надеяться на удачный отскок. В итоге сегодня у нас это и сработало.



Как я уже говорил, „Блюз“ — отличный хоккейный клуб. В последнее время наши дела идут так, как надо. По ходу сезона бывают взлеты и падения, но, конечно, приятно, когда всё идет по твоему сценарию», — приводит слова Хоффмана официальный сайт НХЛ.



Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» со счётом 3:2 в овертайме.