Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Во втором периоде «Ак Барс» произвёл 38 бросков по воротам «Авангарда», счёт не изменился

Во втором периоде «Ак Барс» произвёл 38 бросков по воротам «Авангарда», счёт не изменился
Хоккей / НХЛ 0

В пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард» на «Татнефть-Арене» в Казани (0:1, завершился второй период).

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте игрового времени. Автором шайбы стал Семён Чистяков, которому ассистировал Илья Ковальчук.

Во втором периоде встречи казанцы перешли к атакующей игре, проведя в атаке 8 минут 43 секунды игрового времени. За второй период казанские хоккеисты нанесли 38 бросков по воротам Шимона Грубеца, из которых 15 пришлись в створ, однако так и не сумели сравнять счёт. «Авангард» за второй период нанёс всего восемь бросков, из которых три пришлись в створ.

Напомним, счёт в серии после четырёх матчей — 2-2.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021