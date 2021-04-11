Во втором периоде «Ак Барс» произвёл 38 бросков по воротам «Авангарда», счёт не изменился
В пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард» на «Татнефть-Арене» в Казани (0:1, завершился второй период).
Счёт в матче был открыт на 16-й минуте игрового времени. Автором шайбы стал Семён Чистяков, которому ассистировал Илья Ковальчук.
Во втором периоде встречи казанцы перешли к атакующей игре, проведя в атаке 8 минут 43 секунды игрового времени. За второй период казанские хоккеисты нанесли 38 бросков по воротам Шимона Грубеца, из которых 15 пришлись в створ, однако так и не сумели сравнять счёт. «Авангард» за второй период нанёс всего восемь бросков, из которых три пришлись в створ.
Напомним, счёт в серии после четырёх матчей — 2-2.
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