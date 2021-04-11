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Дмитрий Воронков забил эффектный гол, сравняв счёт в матче с «Авангардом»

Дмитрий Воронков забил эффектный гол, сравняв счёт в матче с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

В пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард» на «Татнефть-Арене» в Казани (1:1, идёт третий период).

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте игрового времени. Автором шайбы стал Семён Чистяков, которому ассистировал Илья Ковальчук.

Казанцам удалось сравнять счёт на 51-й минуте игрового времени усилиями Дмитрия Воронкова. Воронков получил передачу у левого борта, далее сместился в центр и бросил с неудобной руки — шайба угодила точно в дальний угол ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, счёт в серии после четырёх матчей — 2-2. Шестой матч серии состоится 13 апреля в Омске

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