Дмитрий Воронков забил эффектный гол, сравняв счёт в матче с «Авангардом»

В пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард» на «Татнефть-Арене» в Казани (1:1, идёт третий период).



Счёт в матче был открыт на 16-й минуте игрового времени. Автором шайбы стал Семён Чистяков, которому ассистировал Илья Ковальчук.



Казанцам удалось сравнять счёт на 51-й минуте игрового времени усилиями Дмитрия Воронкова. Воронков получил передачу у левого борта, далее сместился в центр и бросил с неудобной руки — шайба угодила точно в дальний угол ворот.

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Напомним, счёт в серии после четырёх матчей — 2-2. Шестой матч серии состоится 13 апреля в Омске