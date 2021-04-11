«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» в вышел вперёд в серии — 3-2

В пятом матче матче финала Восточной конференции КХЛ омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте игрового времени. Автором шайбы стал Семён Чистяков, которому ассистировал Илья Ковальчук.



Казанцам удалось сравнять счёт на 51-й минуте игрового времени усилиями Дмитрия Воронкова. Воронков получил передачу у левого борта, далее сместился в центр и бросил с неудобной руки — шайба угодила точно в дальний угол ворот.



Менее чем через две минуты удаление заработал Илья Ковальчук, которое казанцы реализовали — дубль оформил Воронков.



Однако за 58 секунд до финальной сирены Илья Ковальчук при игре «6 на 5» сумел сравнять счёт в матче, переведя встречу в овертайм.

В дополнительной двадцатиминутке победу омскому «Авангарду» принёс гол Рида Буше на 62-й минуте игрового времени.

Таким образом, «Авангард» вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Балашихе 13 апреля.