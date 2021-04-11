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«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» в вышел вперёд в серии — 3-2

«Авангард» в овертайме обыграл «Ак Барс» в вышел вперёд в серии — 3-2
Хоккей / КХЛ 0
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В пятом матче матче финала Восточной конференции КХЛ омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
11 апреля 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Чистяков (Ковальчук) – 15:25' (5x5)   1:1 Воронков (Юдин) – 50:33' (5x5)   2:1 Воронков (Галиев, Яруллин) – 53:57' (5x4)   2:2 Ковальчук (Зернов) – 59:02' (6x5)   2:3 Буше (Чинахов, Найт) – 61:53' (5x5)

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте игрового времени. Автором шайбы стал Семён Чистяков, которому ассистировал Илья Ковальчук.

Казанцам удалось сравнять счёт на 51-й минуте игрового времени усилиями Дмитрия Воронкова. Воронков получил передачу у левого борта, далее сместился в центр и бросил с неудобной руки — шайба угодила точно в дальний угол ворот.

Менее чем через две минуты удаление заработал Илья Ковальчук, которое казанцы реализовали — дубль оформил Воронков.

Однако за 58 секунд до финальной сирены Илья Ковальчук при игре «6 на 5» сумел сравнять счёт в матче, переведя встречу в овертайм.

В дополнительной двадцатиминутке победу омскому «Авангарду» принёс гол Рида Буше на 62-й минуте игрового времени.

Таким образом, «Авангард» вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Балашихе 13 апреля.

Календарь плей-офф КХЛ
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