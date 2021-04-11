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Хартли: Ковальчук не подвёл команду удалением, это был отличный силовой приём

Хартли: Ковальчук не подвёл команду удалением, это был отличный силовой приём
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу своих подопечных в пятом матче финала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (3:2 ОТ). Хартли отметил, что Илья Ковальчук не подвёл команду своим удалением.

Напомним, Ковальчук был удалён в третьем периоде, в результате чего казанцы смогли повести в счёте, однако за минуту до конца основного времени матча Илья сравнял счёт и перевёл матч в овертайм.

«Не знаю, почему побеждают только гости в этой серии. Мы постараемся изменить эту тенденцию в шестом матче.

Ковальчук команду не подвёл своим удалением, это был отличный силовой приём. Затем он забросил шикарный, очень важный гол, поэтому давайте руководствоваться только фактами», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Балашихе 13 апреля.

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