Ковальчук — об эпизоде со своим удалением: весь Омск и «Авангард» с победой, хороший матч
Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук прокомментировал своё удаление в третьем периоде за удар коленом.
«Толчки в открытую калитку? Каждый делает, что считает нужно. Нам нужно выходить и играть. Эпизод с моим удалением? Не буду оценивать. Весь Омск и «Авангард» с победой, хороший матч», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, Ковальчук был удалён в третьем периоде, в результате чего казанцы смогли повести в счёте, однако за минуту до конца основного времени матча Илья сравнял счёт и перевёл матч в овертайм.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Авангард» вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Балашихе 13 апреля.
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