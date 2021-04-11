Лундквист не вернётся в НХЛ в этом сезоне. У него воспаление в области сердца
Голкипер Хенрик Лундквист, перенесший в январе 2021 года операцию на открытом сердце, сообщил, что ему потребуется ещё несколько месяцев отдыха и восстановления из-за воспаления.
«Сразу после того, как я вернулся на лёд после операции, я поставил перед собой непростую цель — присоединиться к „Вашингтону“ в концовке сезона. Тренировки шли хорошо, я чувствовал себя отлично, но моё сердце оказалось не готово.
Обследование на прошлой неделе показало некоторое воспаление в области сердца, из-за которого мне потребуется ещё несколько месяцев отдыха и восстановления. Пусть это и не то, на что я надеялся, я знаю, что это часть процесса возвращения к максимальным кондициям», — написал Хендрик Лундквист в своём «твиттере».
Лундквист: если у меня появится возможность, я сделаю всё, чтобы вернуться
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