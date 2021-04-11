Кожевников о судействе в серии ЦСКА – СКА и скандалах: я за честный и чистый спорт

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о судействе в серии финала Западной конференции ЦСКА – СКА и других событиях плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«В серии ЦСКА — СКА судьи допускают много ошибок, при этом чаще ошибаются в сторону москвичей. Я не хочу верить в теории заговора и думать, что так происходит нарочно. Вообще, ближе к решающим матчам увеличилось число скандалов и напряженных ситуаций. Один случай с Алексеем Емелиным чего стоит. Вижу сообщения, что возросло количество проверок на допинг у всех команд, кто продолжает играть. Скажу так: я за честный и чистый спорт, конкуренцию и соревнования на льду, а не за его пределами», — сказал Александр Кожевников «Чемпионату».