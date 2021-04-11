«Нью-Джерси» выставил Сами Ватанена на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» выставил Сами Ватанена на драфт отказов, сообщает журналист Пьер Лебрюн в своём «твиттере».



Сами Ватанен в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги провёл 29 матчей, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности "+1".



Кроме того, на драфт отказов были отправлены защитники «Детройт Ред Уингз» Алекс Бьега и Дэнни Декайзер, защитник «Монреаль Канадиенс» Виктор Мете, защитник «Нэшвилл Предаторз» Джош Хили, а также защитник «Оттава Сенаторз» Коди Голобеф.



Напомним, по правилам драфта отказов у клубов Национальной хоккейной лиги есть 24 часа, чтобы щабрать себе хоккеистов. В противном случае они вернутся в свои команды.