Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нью-Джерси» выставил Сами Ватанена на драфт отказов

«Нью-Джерси» выставил Сами Ватанена на драфт отказов
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» выставил Сами Ватанена на драфт отказов, сообщает журналист Пьер Лебрюн в своём «твиттере».

Сами Ватанен в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги провёл 29 матчей, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности "+1".

Кроме того, на драфт отказов были отправлены защитники «Детройт Ред Уингз» Алекс Бьега и Дэнни Декайзер, защитник «Монреаль Канадиенс» Виктор Мете, защитник «Нэшвилл Предаторз» Джош Хили, а также защитник «Оттава Сенаторз» Коди Голобеф.

Напомним, по правилам драфта отказов у клубов Национальной хоккейной лиги есть 24 часа, чтобы щабрать себе хоккеистов. В противном случае они вернутся в свои команды.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021