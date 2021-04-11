«Нью-Джерси» выставил Сами Ватанена на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» выставил Сами Ватанена на драфт отказов, сообщает журналист Пьер Лебрюн в своём «твиттере».
Сами Ватанен в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги провёл 29 матчей, набрав 5 (2+3) очков при показателе полезности "+1".
Кроме того, на драфт отказов были отправлены защитники «Детройт Ред Уингз» Алекс Бьега и Дэнни Декайзер, защитник «Монреаль Канадиенс» Виктор Мете, защитник «Нэшвилл Предаторз» Джош Хили, а также защитник «Оттава Сенаторз» Коди Голобеф.
Напомним, по правилам драфта отказов у клубов Национальной хоккейной лиги есть 24 часа, чтобы щабрать себе хоккеистов. В противном случае они вернутся в свои команды.
Рекомендуем вам
- 11 апреля 2021
-
22:53
-
22:30
-
22:21
-
21:57
-
21:49
-
21:38
-
21:05
-
20:34
-
20:32
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
19:52
-
19:47
-
19:42
-
19:22
-
19:03
-
18:52
-
18:35
-
18:28
-
17:44
-
17:37
-
16:57
-
16:08
-
15:58
-
15:28
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:55
-
13:44
-
13:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам