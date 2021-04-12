Ещё один игрок «Ванкувера» попал в COVID-протокол. Возобновление тренировок вновь отложено

«Ванкувер Кэнакс» сможет вернуться к тренировкам не ранее, чем в понедельник, 13 апреля, сообщает Vancouver Sun. НХЛ приняла решение перенести открытие тренировочной базы «Кэнакс» ещё на один день из-за внесения в COVID-протокол ещё одного неназванного хоккеиста «Ванкувера». Как сообщила пресс-служба НХЛ, решение отложить открытие тренировочной базы ещё на один день является разумной реакцией на происходящее.



«Ванкувер Кэнакс» не играет с 24 марта. Ранее команда получила разрешение возобновить тренировки с воскресенья, а первый матч после вынужденного перерыва должна была провести в пятницу 16 апреля с «Эдмонтон Ойлерз».



21 хоккеист и четыре сотрудника клуба сдали положительные тесты на коронавирус. В пятницу в «Ванкувере» заявили, что игроки идут на поправку, а команда рассчитывает отыграть регулярный чемпионат в полном объёме.



С 13 января, когда стартовал сезон 2020-21 годов, НХЛ перенесла 54 матча, в том числе 49 из-за случаев COVID-19. Даты проведения пяти игр были изменены из-за погоды.