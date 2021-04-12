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Как вы оцениваете работу судей в серии «Ак Барс» — «Авангард»?

Как вы оцениваете работу судей в серии «Ак Барс» — «Авангард»?
Хоккей / КХЛ 0
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В пятом матче финала Восточной конференции КХЛ омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В составе «Ак Барса» дубль оформил Дмитрий Воронков, у омичей заброшенными шайбами отметились Семён Чистяков и Илья Ковальчук.

В дополнительной двадцатиминутке победу омскому «Авангарду» принёс гол Рида Буше на 62-й минуте игрового времени.

В ходе встречи возникло несколько спорных ситуаций, что вызвало вопросы к судейству. В частности, судейские решения раскритиковал заслуженный тренер России Владимир Плющев.

«Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе: «Как вы оцениваете работу судей в серии “Ак Барс" — «Авангард»?»

Пройти опрос можно на Quiz.

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