«Торонто» объявил о переходе Фолиньо и Нейсена

«Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Ника Фолиньо из «Коламбус Блю Джекетс» и форварда Стефана Нейсена из «Сан-Хосе Шаркс».
«Коламбус» получил выбор в первом раунде драфта в нынешнем году и драфт-пик в четвертом раунде в следующем году, а «Сан-Хосе» получит четвертый раунд драфта в 2021 году.
33-летний Фолиньо в этом сезоне провел 42 матча за «Коламбус Блю Джекетс», забив семь голов и сделав девять передач. В 950 играх НХЛ он набрал 482 очка (203 гола, 279 передач).
Нейсен в свою очередь в нынешнем сезоне НХЛ принял участие в 5 матчах и не отметился результативными действиями. Всего в НХЛ он провёл 204 матча, забив 31 гол и сделав 23 передачи.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
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