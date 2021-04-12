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«Вашингтон» забил «Бостону» три гола за две минуты, у Кузнецова и Орлова – по передаче

«Вашингтон» забил «Бостону» три гола за две минуты, у Кузнецова и Орлова – по передаче
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 3:0 в пользу гостей. За столичный клуб забивали Ти Джей Оши, Ларс Эллер и Конор Шири. Российский нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

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