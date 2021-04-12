Передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Анахайм»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Андре Бураковски, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин провёл на площадке 16 минут и 35 секунд и отметился результативной передачей. За «Анахайм» забил Джейми Драйсдейл. Российский нападающий Александр Волков получил 10 минут и 14 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.