Передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Анахайм»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Андре Бураковски, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин провёл на площадке 16 минут и 35 секунд и отметился результативной передачей. За «Анахайм» забил Джейми Драйсдейл. Российский нападающий Александр Волков получил 10 минут и 14 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
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