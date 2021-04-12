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Передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Анахайм»

Передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Анахайм»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Андре Бураковски, Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин провёл на площадке 16 минут и 35 секунд и отметился результативной передачей. За «Анахайм» забил Джейми Драйсдейл. Российский нападающий Александр Волков получил 10 минут и 14 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2021, понедельник. 01:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Бураковски (Ничушкин) – 07:46' (5x5)   0:2 Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 26:35' (5x3)   1:2 Драйсдейл (Терри, Кэррик) – 52:37' (4x4)   1:3 Грейвз (Джост, Ландеског) – 54:13' (5x5)   1:4 Маккиннон (Макар, Ландеског) – 56:54' (5x5)
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