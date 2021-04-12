Виталий Кравцов набрал первое очко в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче – 2:2. По ходу встречи хозяева вели со счётом 2:0, но упустили преимущество, пропустив два гола во втором периоде. В моменте со вторым голом «Рейнджерс» результативной передачей отметился российский нападающий Виталий Кравцов. Для россиянина это первое очко в карьере в НХЛ. На его счету 5 игр в лиге.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.