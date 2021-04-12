«Питтсбург» крупно победил «Нью-Джерси», у Шаранговича «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Колтон Севьюр и Джейк Гюнцель и ещё один гол на свой счёт записал Брайан Раст.

За «Нью-Джерси» забивали Майл Вуд и Пи Кей Суббэн. Белорусский нападающий Егор Шарангович завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Российский нападающий Максим Мальцев не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.