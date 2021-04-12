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«Питтсбург» крупно победил «Нью-Джерси», у Шаранговича «-2»

«Питтсбург» крупно победил «Нью-Джерси», у Шаранговича «-2»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Колтон Севьюр и Джейк Гюнцель и ещё один гол на свой счёт записал Брайан Раст.

За «Нью-Джерси» забивали Майл Вуд и Пи Кей Суббэн. Белорусский нападающий Егор Шарангович завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Российский нападающий Максим Мальцев не отметился результативными действиями.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2021, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Севьюр (Блюгерс, Петтерссон) – 02:35' (5x5)   0:2 Севьюр (Мэтисон, Сеси) – 05:26' (5x5)   1:2 Вуд (Ватанен, Братт) – 17:14' (5x5)   1:3 Раст (Дюмулен, Летанг) – 39:20' (5x5)   1:4 Гюнцель (Раст, Макканн) – 41:19' (5x4)   2:4 Суббэн – 47:30' (5x5)   2:5 Гюнцель (Кросби, Мэтисон) – 58:37' (en)
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