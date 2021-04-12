«Вашингтон» разгромил «Бостон» — 8:1. Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по очку
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 8:1.
В составе победителей по дублю в свой актив записали Конор Шири, Ти Джей Оши и Ларс Эллер и ещё по разу отличились Ник Дауд и Том Уилсон. Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по результативной передаче.
Единственный гол за «Бостон» забил Крэйг Смит.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2021, понедельник. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Бекстрём, Кузнецов) – 07:33' (5x4) 0:2 Эллер (Хагелин, Хэтэуэй) – 07:49' (5x5) 0:3 Шири (Орлов, Спронг) – 09:42' (5x5) 0:4 Шири (Уилсон, Врана) – 24:41' (5x4) 0:5 Дауд (Хагелин) – 36:03' (5x5) 0:6 Уилсон (Овечкин, Шульц) – 38:24' (5x4) 1:6 Смит (Дебраск, Койл) – 43:00' (5x4) 1:7 Оши (Бекстрём) – 50:13' (5x5) 1:8 Эллер (Оши, Диллон) – 53:14' (5x5)
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