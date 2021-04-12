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«Нэшвилл» обыграл «Даллас» по буллитам, шайба на счету Тренина

«Нэшвилл» обыграл «Даллас» по буллитам, шайба на счету Тренина
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома в серии буллитов обыграл «Даллас Старз». Счёт встречи – 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Эллис, Яков Тренин и Райан Джохансен. Тренин за 11.59 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Даллас» голы забили Роопе Хинц и Джейми Олексяк. Российский голкипер Антон Худобин совершил 18 сейвов из 20 бросков. Форвард Денис Гурьянов за 12.42 заработал показатель полезности «+1».

«Нэшвилл» одержал восьмую победу в последних 10 играх, у «Далласа» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 14 апреля «Предаторз» дома проведут с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Старз» примут «Флориду Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2021, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Клингберг) – 04:56' (5x5)   1:1 Эллис (Канин) – 10:57' (5x5)   2:1 Тренин (Сиссонс) – 22:09' (5x5)   2:2 Олексяк (Хинц) – 38:56' (5x5)   3:2 Джохансен – 65:00' (ПБ)
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