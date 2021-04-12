«Нэшвилл» обыграл «Даллас» по буллитам, шайба на счету Тренина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома в серии буллитов обыграл «Даллас Старз». Счёт встречи – 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Эллис, Яков Тренин и Райан Джохансен. Тренин за 11.59 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Даллас» голы забили Роопе Хинц и Джейми Олексяк. Российский голкипер Антон Худобин совершил 18 сейвов из 20 бросков. Форвард Денис Гурьянов за 12.42 заработал показатель полезности «+1».

«Нэшвилл» одержал восьмую победу в последних 10 играх, у «Далласа» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 14 апреля «Предаторз» дома проведут с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Старз» примут «Флориду Пантерз».