«Нэшвилл» обыграл «Даллас» по буллитам, шайба на счету Тренина
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома в серии буллитов обыграл «Даллас Старз». Счёт встречи – 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Эллис, Яков Тренин и Райан Джохансен. Тренин за 11.59 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Даллас» голы забили Роопе Хинц и Джейми Олексяк. Российский голкипер Антон Худобин совершил 18 сейвов из 20 бросков. Форвард Денис Гурьянов за 12.42 заработал показатель полезности «+1».
«Нэшвилл» одержал восьмую победу в последних 10 играх, у «Далласа» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 14 апреля «Предаторз» дома проведут с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Старз» примут «Флориду Пантерз».
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