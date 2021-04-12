Тейлор Холл перешёл из «Баффало» в «Бостон»

В «Бостон Брюинз» перешёл нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейлор Холл. Об этом сообщает в своём аккаунте в «Твиттере» инсайдер НХЛ Эллиот Фридман.
Кроме Холла, в «Бостоне» продолжит карьеру форвард Кёртис Лазар. В свою очередь, «Баффало» получили нападающего Андерса Бьорка и выбор во втором раунде драфта-2021. Известно, что «Баффало» сохранил 50 процентов 8-миллионной зарплаты Холла в своей платежной ведомости.
В нынешнем сезоне 29-летний Холл провёл за «Баффало» 37 игр в регулярном чемпионате и набрал 19 (2+17) очков при показателе полезности «-23». На счету Лазара — 5+4 в 33 встречах.
«Бостон» после 39 игр с 48 очками занимает четвёртое место в Восточном дивизионе. «Баффало» после 41 матча с 26 очками находится на последнем, восьмом месте в дивизионе.
- 12 апреля 2021
-
07:41
-
06:39
-
06:16
-
06:01
-
04:43
-
04:40
-
04:37
-
03:39
-
03:37
-
02:39
-
02:26
-
01:48
-
00:03
- 11 апреля 2021
-
23:44
-
22:53
-
22:30
-
22:21
-
21:57
-
21:49
-
21:38
-
21:05
-
20:34
-
20:32
-
20:31
-
20:21
-
20:19
-
20:17
-
20:15
-
20:10
-
19:52
-
19:47
-
19:42
-
19:22
-
19:03
-
18:52