Тейлор Холл перешёл из «Баффало» в «Бостон»

В «Бостон Брюинз» перешёл нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейлор Холл. Об этом сообщает в своём аккаунте в «Твиттере» инсайдер НХЛ Эллиот Фридман.

Кроме Холла, в «Бостоне» продолжит карьеру форвард Кёртис Лазар. В свою очередь, «Баффало» получили нападающего Андерса Бьорка и выбор во втором раунде драфта-2021. Известно, что «Баффало» сохранил 50 процентов 8-миллионной зарплаты Холла в своей платежной ведомости.

В нынешнем сезоне 29-летний Холл провёл за «Баффало» 37 игр в регулярном чемпионате и набрал 19 (2+17) очков при показателе полезности «-23». На счету Лазара — 5+4 в 33 встречах.

«Бостон» после 39 игр с 48 очками занимает четвёртое место в Восточном дивизионе. «Баффало» после 41 матча с 26 очками находится на последнем, восьмом месте в дивизионе.