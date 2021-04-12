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«Калгари» обменял голкипера Риттиха в «Торонто»

«Калгари» обменял голкипера Риттиха в «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» объявил об обмене с «Калгари Флэймз» на официальном сайте команды.

Голкипер «огоньков» Давид Риттих перешёл в стан «кленовых листьев». В обмен «Калгари» получил право выбора в третьем раунде драфта в 2022 году.

Кроме того, «огоньки» продолжат выплачивать половину заработной платы чешского голкипера. В год Риттих получает $ 2,75 млн. Его контракт подходит к концу в этом сезоне.

В нынешнем сезоне 28-летний Риттих принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в среднем за матч отбиваю 90,4% бросков по своим воротам. Коэффициент наджности составляет 2,90.

Напомним, чешский вратарь выступал за «Калгари» с лета 2016 года.

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