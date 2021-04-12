Фолиньо — об обмене в «Торонто»: сердце подсказывало, что это правильное решение

Нападающий Ник Фолиньо прокомментировал обмен из «Коламбус Блю Джекетс» в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я — человек, который играет сердцем. Сердце подсказывало, что это правильное решение, и я ему последовал. Всё казалось правильным. Очень жду, когда окажусь в «Торонто», познакомлюсь со всем, а затем буду помогать команде всем, чем могу.

Последние пару дней были эмоциональными. Я питаю огромное уважение к Ярмо Кекяляйнену и к тому, как он подошёл к этому делу. Всё сводится к тому, что будет лучше для команды, но он ввёл меня в курс дела, дал знать, куда меня обменяют. Всё сложилось в единую картину, и получилось договориться с «Торонто». Я очень рад обмену, но это тяжёлый день, ведь меня столько связывает с «Коламбусом», — приводит слова Фолиньо официальный сайт НХЛ.