Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30

СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 19:30
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Сегодня, 12 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоится шестой матч финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги между санкт-петербургским СКА и московским ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск.

Календарь плей-офф КХЛ

После пяти матчей москвичи ведут в серии. В первом матче серии ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:0, второй матч также остался за москвичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счётом 5:2. Четвёртая встреча осталась за СКА — 3:1. В пятом матче также оказались сильнее армейцы из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 ОТ.

Напомним, в полуфинале Западной конференции ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» со счётом 4-3. СКА в полуфинале конференции встречался с московским «Динамо» и выиграл серию со счётом 4-1.

ЦСКА и СКА играли почти 114 минут! Питер вырвал победу и близок к суперкамбэку!
Российский вундеркинд Василий Подколзин ответил всем своим критикам, оформив дубль в самый нужный момент.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021