Лавиолетт прокомментировал восемь голов «Вашингтона» при ни одной шайбе Овечкина
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал голевую засуху капитана команды Александра Овечкина в матче с «Бостон Брюинз», в котором столичная команда забросила восемь шайб (8:1).
«Он старался и запускал шайбы по воротам отовсюду. Но приятно, что сегодня результативно сыграли все звенья», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 8:1. Российские нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.
«Вашингтон» разгромил «Бостон» — 8:1. Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по очку
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