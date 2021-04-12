Тренин уложил двухметрового Олексяка на лёд мощным силовым

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.

В одном из моментов матча защитник «Далласа» Джейми Олексяк в средней зоне устремился к шайбе и смог «проткнуть» её дальше. Но затем попал под силовой приём российского нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина. Двухметровый защитник не сумел удержаться на ногах и упал после этого хита.

Посмотреть видео можно в официальном твиттере-аккаунте «Нэшвилла». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, Тренин за 11.59 на площадке один раз бросил по воротам соперника, заработал показатель полезности «0» и забросил одну шайбу.