Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Тренин уложил двухметрового Олексяка на лёд мощным силовым

Тренин уложил двухметрового Олексяка на лёд мощным силовым
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.

В одном из моментов матча защитник «Далласа» Джейми Олексяк в средней зоне устремился к шайбе и смог «проткнуть» её дальше. Но затем попал под силовой приём российского нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина. Двухметровый защитник не сумел удержаться на ногах и упал после этого хита.

Посмотреть видео можно в официальном твиттере-аккаунте «Нэшвилла». Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, Тренин за 11.59 на площадке один раз бросил по воротам соперника, заработал показатель полезности «0» и забросил одну шайбу.

«Нэшвилл» обыграл «Даллас» по буллитам, шайба на счету Тренина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021