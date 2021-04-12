Защитник «Далласа» Олексяк в сольном проходе обыграл всех игроков «Нэшвилла» и забил гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 3:2.

На 39-й минуте при счёте 2:1 в пользу «хищников» Джейми Олексяк получил шайбу от Роопе Хинца у левого круга вбрасывания в своей зоне и начал прорыв. Сначала он обошёл нападающих «Нэшвилла», затем, сместившись в центр, обыграл ещё двоих игроков «Предаторз» и прошёл между соперниками, выйдя «один на один». Олексяк проткнул шайбу мимо Юусе Сароса так, что голкипер не сразу понял, что пропустил гол.

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