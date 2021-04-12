«СКА-Арена» получила разрешение на строительство

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на строительство новой ледовой арены. Ранее проектная документация объекта получила положительное заключение Главгосэкспертизы.
Здание «СКА Арены» будет 7-ми этажным, разделенным на 14 секторов с максимальной высотой 53,7 м. Ледовый дворец рассчитан на посещение 21,5 тыс. человек на хоккейных мероприятиях и до 23 тыс. человек на концертах и развлекательных шоу.
Общая площадь будущей арены составит 189,5 тыс. кв.м, плюс два реконструируемых павильона на 1500 кв.м, где планируется разместить различные детские спортивные секции и музейно-выставочные пространства. Конструктив здания будет выполнен в монолитном железобетоне.
Проект реализуется в рамках заключенного концессионного соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена».
Новая ледовая арена появится в Московском районе к Чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года и станет главной площадкой мирового турнира.
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