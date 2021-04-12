«Авангард» подал 30 протестов на судейство в финале Востока. Пока ни один не удовлетворили

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» за пять матчей финальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» подавал протесты в КХЛ по 30 эпизодам и судейским решениям в них.
Ни один протест омского клуба по первым четырём матчам не был удовлетворён. Ответов по последней, пятой встрече, ещё не было.
Напомним, в пятом матче матче финала Восточной конференции КХЛ омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли. В дополнительной двадцатиминутке победу омскому «Авангарду» принёс гол Рида Буше на 62-й минуте игрового времени. «Авангард» вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Балашихе 13 апреля.
- 12 апреля 2021
-
11:09
-
10:50
-
10:38
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:19
-
09:01
-
08:52
-
08:41
-
08:34
-
08:16
-
08:07
-
07:41
-
06:39
-
06:16
-
06:01
-
04:43
-
04:40
-
04:37
-
03:39
-
03:37
-
02:39
-
02:26
-
01:48
-
00:03
- 11 апреля 2021
-
23:44
-
22:53
-
22:30
-
22:21
-
21:57
-
21:49
-
21:38
-
21:05
-
20:34