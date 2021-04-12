«Авангард» подал 30 протестов на судейство в финале Востока. Пока ни один не удовлетворили

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» за пять матчей финальной серии Восточной конференции с «Ак Барсом» подавал протесты в КХЛ по 30 эпизодам и судейским решениям в них.

Ни один протест омского клуба по первым четырём матчам не был удовлетворён. Ответов по последней, пятой встрече, ещё не было.

Напомним, в пятом матче матче финала Восточной конференции КХЛ омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли. В дополнительной двадцатиминутке победу омскому «Авангарду» принёс гол Рида Буше на 62-й минуте игрового времени. «Авангард» вышел вперёд в серии — 3-2. Шестая встреча пройдёт в Балашихе 13 апреля.