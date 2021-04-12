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«Детройт» обменял защитника Меррилла в «Монреаль»

«Детройт» обменял защитника Меррилла в «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0

«Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Канадиенс» совершили обмен, сообщается на официальном сайте НХЛ на русском языке.

Защитник Джон Меррилл пополнил состав «Канадиенс». Взамен «красные крылья» получили форварда Хэйдена Вербика и выбор в пятом раунде драфта-2021.

В текущем сезоне 29-летний Меррилл принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, отдав пять результативных передач при показателе полезности «+1».

Срок его соглашения с зарплатой $ 925 тыс. рассчитан до конца сезона.

Вербик — 23-летний незадрафтованный форвард. В семи матчах за «Лаваль Рокет» в АХЛ он набрал 3 (1+2) очка. Вербик ещё не играл в НХЛ. Срок его контракта с зарплатой $ 753 тыс. рассчитан до конца сезона.

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