Харламов: Жафярову 100% нужно пробовать в НХЛ, чтобы потом не корить себя всю жизнь

Генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал выступление форварда команды Дамира Жафярова.

«Мы тоже много обсуждали этот вопрос и с самим Дамиром говорили об этом. Он сейчас находится в таком возрасте, 27 лет — это самый расцвет, и тем более, когда есть предметный интерес со стороны клубов НХЛ, 100% ему нужно пробовать свои силы там. Чтобы потом не корить себя всю жизнь, что у тебя был такой шанс, а ты остался здесь и не попробовал. Нужно брать быка за рога и доказывать там, что ты можешь. Да, там другие реалия, но в этом сезоне Дамир всё доказал здесь.

Мы ждали такой игры от него и совсем не были удивлены. Единственное, сейчас я хочу, чтобы он попал на чемпионат мира и помог своей игрой сборной России выиграть мировое первенство. Если у Дамира не сложится в НХЛ… Нет, пусть всё у него сложится, а двери «Торпедо» всегда для него открыты», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.