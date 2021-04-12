Харламов объяснил, почему «Торпедо» не устроило сотрудничество с «Ладой» в ВХЛ

Генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов рассказал, почему «Торпедо» не устроило сотрудничество с «Ладой» в ВХЛ.
«Так сложилось, что нам пришлось приостановить деятельность нашей команды в ВХЛ, но важно заметить, что мы именно приостановили её. Надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться в данному вопросу.
Что касается «Лады», то хочу сказать слова благодарности Владимиру Кречину, с которым мы довольно оперативно договорились и заключили партнёрское соглашение. Но если смотреть на призму спортивных отношений, то это сотрудничество нас не очень устроило.
Не секрет, что «Лада» — амбициозная команда, всегда ставящая перед собой большие задачи. В силу своего возраста и спортивной подготовки наши хоккеисты не всегда проходили в состав этой команды. Будем искать новое сотрудничество с кем-то из других клубов лиги», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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