Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Харламов объяснил, почему «Торпедо» не устроило сотрудничество с «Ладой» в ВХЛ

Харламов объяснил, почему «Торпедо» не устроило сотрудничество с «Ладой» в ВХЛ
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Генеральный директор ХК «Торпедо» Александр Харламов рассказал, почему «Торпедо» не устроило сотрудничество с «Ладой» в ВХЛ.

«Так сложилось, что нам пришлось приостановить деятельность нашей команды в ВХЛ, но важно заметить, что мы именно приостановили её. Надеюсь, что в будущем мы сможем вернуться в данному вопросу.

Что касается «Лады», то хочу сказать слова благодарности Владимиру Кречину, с которым мы довольно оперативно договорились и заключили партнёрское соглашение. Но если смотреть на призму спортивных отношений, то это сотрудничество нас не очень устроило.

Не секрет, что «Лада» — амбициозная команда, всегда ставящая перед собой большие задачи. В силу своего возраста и спортивной подготовки наши хоккеисты не всегда проходили в состав этой команды. Будем искать новое сотрудничество с кем-то из других клубов лиги», — сказал Харламов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

«Из «Торпедо» уезжают только в НХЛ!» Большое интервью с гендиректором «Торпедо»
Харламов рассказал о продлении контракта с Немировски, отъезде в НХЛ Жафярова и промежуточных результатах работы в нижегородском клубе.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021