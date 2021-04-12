«Вашингтон» обменял защитника Зигенталера в «Нью-Джерси»

«Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз» совершили обмен, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.



Защитник Йонас Зигенталер пополнил состав «дьяволов». Взамен столичная команда получила условный выбор в третьем раунде драфта-2021.



Срок соглашения Зигенталера с зарплатой $ 800 тыс. в год рассчитан до конца сезона.



В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, не отметившись результативными действиями. В среднем он проводил на льду 13:22.

Напомним, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.