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«Вашингтон» обменял защитника Зигенталера в «Нью-Джерси»

«Вашингтон» обменял защитника Зигенталера в «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз» совершили обмен, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Защитник Йонас Зигенталер пополнил состав «дьяволов». Взамен столичная команда получила условный выбор в третьем раунде драфта-2021.

Срок соглашения Зигенталера с зарплатой $ 800 тыс. в год рассчитан до конца сезона.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в семи встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, не отметившись результативными действиями. В среднем он проводил на льду 13:22.

Напомним, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

«Вашингтон» разгромил «Бостон» — 8:1. Овечкин, Кузнецов и Орлов набрали по очку
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