«Айлендерс» впервые в своей истории обыграли «Рейнджерс» в овертайме матча регулярки

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой «Айлендерс» в овертайме со счётом 3:2.

На 2-й минуте овертайма Райан Пулок с передачи Мэтью Барзала забросил шайбу и принёс победу «островитянам».

Как отмечает журналист Эрик Хорник, освещающий матчи «Айлендерс», на своей странице в «Твиттере», эта победа в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» стала первой такой в истории для «островитян». Ранее «Айлендерс» никогда не обыгрывали «рейнджеров» в овертайме в «регулярке».

Последний раз «островитяне» одержали победу в овертайме матча с «Рейнджерс» в 1990 году. Это произошло в плей-офф.