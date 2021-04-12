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КХЛ опровергла новость о 30 протестах «Авангарда» на судейство. Клуб прислал только пять

КХЛ опровергла новость о 30 протестах «Авангарда» на судейство. Клуб прислал только пять
Хоккей / КХЛ 0
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Пресс-служба КХЛ прокомментировала информацию о том, что «Авангард» подал 30 протестов на судейство в финальной серии плей-офф Восточной конференции с «Ак Барсом» (3-2).

«Во время финальной серии Восточной конференции хоккейный клуб «Авангард» прислал протесты по пяти эпизодам на рассмотрение в Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК). После первого и третьего матчей серии — по одному эпизоду, после пятого матча — три.

По первым двум эпизодам СДК принял решение не накладывать наказания, предусмотренные дисциплинарным регламентом КХЛ. Эпизоды пятого матча находятся на рассмотрении СДК.

По итогам четвертой встречи поступил первый запрос в судейско-экспертную комиссию, включавший в себя пять моментов, касающихся определения пробросов», — приводит слова пресс-службы КХЛ Sport24.

«Авангард» подал 30 протестов на судейство в финале Востока. Пока ни один не удовлетворили
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